Булыкин: Пиняев подойдёт всем клубам РПЛ. Вопрос — нужен ли ему переход в «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в стан железнодорожников.

«Пиняев подойдёт всем клубам РПЛ. Вопрос только в том, нужен ли переход в «Локомотив» Пиняеву. Нужны нюансы: что по зарплате, что по условиям. «Локомотив» должен выйти на своё место, и Пиняев должен прогрессировать как футболист», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появились слухи о возможном переходе 17-летнего футболиста «Крыльев Советов» в «Спартак» или «Локомотив».

В текущем сезоне Пиняев сыграл в 10 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.