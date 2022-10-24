Гендиректор «Шахтёра»: Украина должна быть на ЧМ. Иран нужно исключить, ему там не место!

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин призвал отстранить сборную Ирана от чемпионата мира — 2022 и поставить на её место национальную команду Украины. По мнению Палкина, страна, продающая оружие, не должна участвовать в международном турнире.
«Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты.
Футбольный клуб «Шахтёр» призывает ФИФА и всё международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.
Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира — 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта», — написал Палкин в своих соцсетях.
- 24 октября 2022
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