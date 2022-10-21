Президент УЕФА высказался о решении Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о совместной заявке Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«Украина внесёт свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько игр и где будет сыграно, но их включение символически интересно», — приводит слова Чеферина A Bola.

Ранее сообщалось, что прибавление Украины не меняет установленную дорожную карту: Испания сохраняет свои 11 стадионов, а Португалия — три.

Напомним, следующий чемпионат мира по футболу состоится в Катаре в 2022 году. Турнир пройдёт с 22 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории примет мундиаль. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке.

Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций: