Президент УЕФА высказался о решении Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о совместной заявке Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
«Украина внесёт свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько игр и где будет сыграно, но их включение символически интересно», — приводит слова Чеферина A Bola.
Ранее сообщалось, что прибавление Украины не меняет установленную дорожную карту: Испания сохраняет свои 11 стадионов, а Португалия — три.
Напомним, следующий чемпионат мира по футболу состоится в Катаре в 2022 году. Турнир пройдёт с 22 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории примет мундиаль. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке.
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