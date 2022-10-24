Бушманов: Пиняев — молодой талант. Но в «Спартаке» конкуренция и совсем другие требования

Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Пиняев после восстановления от травмы провёл несколько хороших матчей. Он, безусловно, молодой талант, но насколько готов Сергей играть сейчас в «Спартаке», затрудняюсь ответить. В «Спартаке» конкуренция, требования совсем другие, чем в «Крыльях Советов». При этом в московском клубе от него будут совсем другие ожидания», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

17-летний Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.