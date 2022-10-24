Карпукас: Лоськов и Пашинин — легенды «Локо». Тренироваться под их началом — большая честь

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас признался, что ему приятно тренироваться под руководством Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. По мнению молодого игрока, Лоськов и Пашнин – легенды железнодорожников.

«Как на меня влияют обсуждения экспертов? Я никого особо и не слушаю, сконцентрирован на предстоящих матчах. Надо забирать победы. Нам очень нужны очки. Если пишут что-то хорошее, то мне скидывают, приятно. Но большой акцент я на этом не делаю. Я к этому спокойно отношусь.

Какие ощущения от работы с Лоськовым и Пашининым? Это безумно приятно. Это легенды клуба. Чтобы они тренировали меня — это большая честь.

Нравится ли играть с Бариновым в центре поля? Играть с ним очень приятно, потому что это тот человек, который может всегда помочь. И не только на поле, но и советом. Даже когда я только подавал мячи, я всегда хотел попасть именно в эту команду», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Лоськов и Пашинин входят в тренерский штаб «Локомотива». Недавно клуб отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.