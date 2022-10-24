Игонин: Сычевого можно взять в «Зенит». Кассьера не даёт результата, которого от него ждут

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой мог бы бы быть полезным для санкт-петербургской команды.
«Можно ставить вопрос о том, что Сычевой пригодился бы «Зениту». Когда брали Кассьерру, было понимание, что он качественный футболист, адаптирован к нашему футболу. Это была обоснованная покупка. Но пока Матео не даёт того результата, которого от него ждут. Возможно, что он появится. Мы так же ждали от Малкома результата: его сначала не было, но после появился. У того же Кокорина были перепады в игре, результате, поэтому нет гарантий, что тот или иной игрок, который сейчас показывает результат, будет его показывать в «Зените».
Сейчас рынок нападающих не такой большой, и фамилия Сычевого достаточно часто звучит. Его можно взять в команду такого уровня, как «Зенит». Но если он не будет давать результат, то в его карьере могут возникнуть вопросы», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 24 октября 2022
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