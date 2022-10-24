Футбольные клубы Крыма и Севастополя станут участниками турниров ФНЛ с 2023 года

Футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях.



Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью.



Сейчас в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях», — написал Развожаев на своей официальной странице в соцсетях.