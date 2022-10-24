Масалитин — об интересе «Венеции» к Чалову: даже не рассматривал бы этот вариант

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Венеции» к форварду армейского клуба Фёдору Чалову. Ранее главный скаут итальянской команды сообщил, что российский форвард находится в шорт-листе клуба.
«Чалову не стоит уезжать. Команда бьётся за призовые места. Если бы «Венеция» ставила задачу выхода в Серию А и появились бы очень хорошие игроки, то может, и был бы смысл. Однако на сегодняшний момент это нецелесообразно. Я бы даже не рассматривал этот вариант», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне РПЛ в 14 матчах турнира Чалов забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.
«Венеция» выступает в итальянской Серии B, в 10 матчах команда набрала 9 очков и занимает 17 место.
- 24 октября 2022
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:22
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
17:14
-
16:38
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:15
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:45