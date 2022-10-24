Масалитин — об интересе «Венеции» к Чалову: даже не рассматривал бы этот вариант

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Венеции» к форварду армейского клуба Фёдору Чалову. Ранее главный скаут итальянской команды сообщил, что российский форвард находится в шорт-листе клуба.



«Чалову не стоит уезжать. Команда бьётся за призовые места. Если бы «Венеция» ставила задачу выхода в Серию А и появились бы очень хорошие игроки, то может, и был бы смысл. Однако на сегодняшний момент это нецелесообразно. Я бы даже не рассматривал этот вариант», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В текущем сезоне РПЛ в 14 матчах турнира Чалов забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

«Венеция» выступает в итальянской Серии B, в 10 матчах команда набрала 9 очков и занимает 17 место.