В «Венеции» заявили, что нападающий ЦСКА Чалов находится в шорт-листе клуба на усиление
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Главный скаут «Венеция» Александер Мента сообщил, что клуб рассматривает вариант с трансфером нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
«Мы бы хотели подписать Фёдора Чалова. Он находится в шорт-листе «Венеции», планируем сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», — сказал Мента в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Чалов выступает за основную команду московского ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил десять голов и отдал одну результативную передачу.
«Венеция» набрала девять очков в 10 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии В сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Фрозиноне» (21).
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