«Астон Вилла» рассчитывает пригласить Унаи Эмери на пост главного тренера

Английская «Астон Вилла», недавно объявившая об увольнении Стивена Джеррарда с поста главного тренера, заинтересована в услугах бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



По информации источника, английский клуб обратился напрямую к испанскому тренеру, так как готов выплатить сумму отступных за тренера — £ 6 млн.



В «Вильярреале» сохраняют надежду на то, что испанский специалист продолжит работу с клубом, ведь год назад он отклонил предложение другого английского клуба – «Ньюкасла».



С «Вильярреалом» Эмери выиграл Лигу Европы в сезоне 2020/2021. Кроме того, этот турнир покорялся испанскому специалисту трижды, когда он тренировал «Севилью».

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