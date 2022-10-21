Клопп прокомментировал отставку Джеррарда из «Астон Виллы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку Стивена Джеррарда с поста наставника «Астон Виллы».

«Мы поговорили после его увольнения мы поговорили по телефону. Не могу сказать что-то о его эмоциональном состоянии, но я думаю, что он разочарован, учитывая его амбициозность. Но о нем не надо беспокоиться, он понимает, что такие вещи происходят. С тех пор, как он завершил карьеру игрока, он всегда работал», – цитирует Клоппа Sky Sports.

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав девять очков после 11 проведённых встреч. Джеррард возглавил команду в ноябре 2021 года. Под его руководством в прошлом сезоне «Астон Вилла» финишировала 14-й в таблице.

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