В «Рубине» рассказали, как планируют зимние сборы
Поделиться
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о планировании подготовки команды к зимним сборам. После перерыва Мелбет Первая лига продолжится в начале марта 2023 года.
«Россия или зарубеж? Не могу сказать, пока не определились. Работаем по разным направлениям. Когда решим, смогу рассказать. Договоренности по спарринг-партнерам? Пока все в процессе», — приводит слова Яровинского «РБ Спорт».
Команда Леонида Слуцкого в 15 матчах Мелбет Первой лиги набрала 26 очков и занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. В следующем матче турнира «Рубин» 30 октября примет «Балтику».
Первую игру после перерыва казанцы проведут 4 марта – команда Слуцкого на выезде сыграет с краснодарской «Кубанью».
Комментарии
- 24 октября 2022
-
20:44
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
20:07
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:22
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:34
-
17:16
-
17:15
Партнерский контент