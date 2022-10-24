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В «Рубине» рассказали, как планируют зимние сборы

В «Рубине» рассказали, как планируют зимние сборы
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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о планировании подготовки команды к зимним сборам. После перерыва Мелбет Первая лига продолжится в начале марта 2023 года.

«Россия или зарубеж? Не могу сказать, пока не определились. Работаем по разным направлениям. Когда решим, смогу рассказать. Договоренности по спарринг-партнерам? Пока все в процессе», — приводит слова Яровинского «РБ Спорт».

Команда Леонида Слуцкого в 15 матчах Мелбет Первой лиги набрала 26 очков и занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. В следующем матче турнира «Рубин» 30 октября примет «Балтику».

Первую игру после перерыва казанцы проведут 4 марта – команда Слуцкого на выезде сыграет с краснодарской «Кубанью».

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