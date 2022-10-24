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Зе Луиш забил первый гол в чемпионате Турции

Зе Луиш забил первый гол в чемпионате Турции
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Бывший форвард московского «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш, выступающий за турецкий «Хатайспор», отметился голом в матче с «Бешикташем». На 50-й минуте матча нападающий сравнял счёт. Этот гол стал для него первым в турецком первенстве.

В «Хатайспор» Зе Луиш перешёл из саудовского «Аль-Таавуна».

В России Зе Луиш известен по выступлениям за московский «Спартак», за красно-белых форвард из Кабо-Верде провёл 86 матчей и забил 25 голов. В сезоне 2016/2017 Зе Луиш в составе столичной команды выиграл российский чемпионат.

Из «Спартака» форвард перешёл в «Порту», а в 2020 году заключил трёхлетний контракт с московским «Локомотивом». За 15 матчей в стане железнодорожников Зе Луиш забил один гол. 13 января 2022 года было объявлено о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

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