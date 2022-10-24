«Астон Вилла» объявила о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера

Английская «Астон Вилла» назначила нового главного тренера. Им стал испанский специалист Унаи Эмери. Об этом сообщает пресс-служба команды из Бирмингема.

До сегодняшнего дня Эмери тренировал испанский «Вильярреал». С клубом он победил в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.

«Астон Вилла» в 12 матчах нынешнего сезона АПЛ набрала 12 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. Недавно бирмингемская команда объявила об увольнении Стивена Джеррарда с поста главного тренера.

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