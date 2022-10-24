Михаил Кержаков: приятно, что 100-й матч за «Зенит» отстоял на ноль

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Сочи» со счётом 7:0 отреагировал на то, что достиг отметки в сто сыгранных матчей за клуб из Санкт-Петербурга.
«Рабочие впечатления от сотого матча за «Зенит». Я рад, но это просто статистика. Если бы мне в начале карьеры сказали, что я сотку пробью, я был бы безумно счастлив. Но сейчас всё к этому шло. Приятно, что сотый матч отстоял на ноль», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
«Зенит» сумел забить в 41-м домашнем матче РПЛ подряд, превзойдя рекорд волгоградского «Ротора», установленный в конце прошлого века.
Кроме того, питерцы побили рекорд результативности после первых 14 матчей сезона. Подопечные Сергея Семака забили 43 мяча и обновили достижение московского «Спартака», который в 1993 году забил 37 мячей.
- 24 октября 2022
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