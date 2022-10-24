Чистяков: выходит, 24 октября — счастливая дата «Зенита». Год назад забили 7 «Спартаку»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0) подчеркнул важность даты проведения игры.

«Выходит, 24 октября — счастливая дата «Зенита». Год назад забили семь «Спартаку», а сегодня — семь в ворота «Сочи», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой победы санкт-петербургский «Зенит» набрал 36 очков и ещё увереннее закрепился на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, оторвавшись от идущего на второй строчке московского «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков. Действующий чемпион страны — «Зенит».

В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 30 октября на стадионе ФК «Краснодар».