«Я ничего не чувствовал». Иньеста рассказал о борьбе с депрессией

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о своей борьбе с депрессией.
«Я решил высказаться о своём ментальном здоровье, когда боролся с проблемами. Я знаю о своей публичности, но я должен был говорить так как есть. Никогда не боялся того, что люди назовут меня сумасшедшим или слабым. Когда я боролся с депрессией, самой приятной частью дня был приём таблетки и последующий сон. Ты теряешь радость от жизни, от всего. Я обнимал свою жену, но это было похоже на объятие с подушкой. Я ничего не чувствовал.
Я всё ещё хочу на терапию, так как хочу быть в мире с самим собой. Мне нравится слушать, как профессионалы говорят о психическом здоровье и депрессии. Жизнь учит нас, что проблемы с ментальным здоровьем могут затронуть каждого. Дело не в материальных вещах. Ты можешь купить все машины в мире и всё, что захочешь, но тебе по-прежнему будет трудно при столкновении с жизненными проблемами. Нужно тренировать свой мозг», — приводит слова Иньесты Barca Universal.
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