«Местные жалуются, что бензин подорожал в два раза». Российский вратарь – о жизни в Боснии

21-летний российский вратарь Илья Гучмазов, выступающий во втором дивизионе чемпионата Боснии и Герцеговины за «Подринье», рассказал о том, что больше беспокоит местных футболистов в данный момент.

«Что в команде думают о событиях, происходящих в мире? В основном все жалуются на то, что цены поднялись. Особенно на бензин — в два раза. На остальное выросли процентов на 40.

В Боснии по сравнению с Россией всё очень дешево, поэтому подорожание не так сильно сказалось. Я снимаю квартиру за 150 евро, и на оставшиеся 200–300 евро здесь совсем не сложно прожить месяц. А история с бензином меня не затронула, потому что не вожу машину.

Опасаются ли в Боснии проблем с поставкой газа зимой? У многих есть электрические обогреватели и плиты. Скорее всего, это не будет проблемой. Не слышал переживаний по этому поводу», — приводит слова Гучмазова «Матч ТВ».