Гучмазов рассказал о различиях в отношениях между тренерами игроками в России и Испании

Российский голкипер клуба Первой лиги «Подринье» Илья Гучмазов высказался о различиях в отношениях между тренерами и футболистами в России и Испании.

«Чем запомнилась Испания? Отношением людей друг к другу. Учителя — друзья учеников, с которыми всегда можно поговорить и не только на школьные темы. Тренеры — часть команды, понимающие игроков и пытающиеся максимально дать поиграть всем, даже если под угрозой окажется результат. Это отличается от России. Не знаю, может такое поведение характерно именно для Испании. Потому что, например, они не используют отчества в общении. Ты обращаешься к учителям не мистер или мисс, а просто — по имени. В России нужно по имени отчеству, а так обращаются обычно к тому, кто выше тебя по статусу. Испанская система мне ближе — она раскрепощает, нет такого давления, обучение проходит проще», — приводит слова Гучмазова «Матч ТВ».

Гучмазов выступает за «Подринье» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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