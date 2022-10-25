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«Для меня всё это удивительно». Аршавин – об игре «Рубине» в Первой лиге

«Для меня всё это удивительно». Аршавин – об игре «Рубине» в Первой лиге
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Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал результаты «Рубина» в Первой лиге.

«Никто не ожидал, что «Рубин» вылетит, с таким-то составом и финансированием. Сейчас все ожидали, что «Рубин» уверенно займёт первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу.

Для меня всё это удивительно, потому что «Рубин» хорошо укрепился на трансферном рынке. Понятно, что несколько травм помешали играть в оптимальном составе, но всё равно запас должен быть большим. Судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. Он не должен долго быть внизу», — приводит слова Аршавина Sport24.

После 15 туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиге, записав в свой актив 26 очков. От лидирующей «Алании» команда отстаёт на 8 очков.

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