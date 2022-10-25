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Палмери: Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»

Палмери: Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»
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Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от общения с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

37-летний Роналду был футболистом «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. Итальянский клуб клуб приобрёл его у мадридского «Реала» за € 117 млн, а спустя три сезона отдал в «Манчестер Юнайтед» за € 17 млн. В «Ювентусе» Роналду в 134 матчах забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Вместе с командой он выиграл пять трофеев в Италии.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду находится вне состава «Манчестер Юнайтед» за несогласованное покидание скамейки запасных в матче с «Тоттенхэмом».

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