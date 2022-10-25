Классен: я счастлив в «Спартаке», хочу остаться в команде

Защитник «Спартака» Леон Классен заявил, что счастлив в «Спартаке», несмотря на малое количество игрового времени. Также футболист ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть предложения от других клубов ближайшей зимой.
«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, – это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол.
Буду ли рассматривать зимой варианты с другими клубами, если они поступят? У меня действующий контракт со «Спартаком». Я хочу остаться в команде», – приводит слова Классена Metaratings.ru.
Напомним, Леон Классен пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Ранее он выступал за австрийский «Тироль» и ряд немецких команд. В сезоне-2022/2023 Классен провёл за «Спартак» семь матчей.
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