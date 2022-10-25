Защитник «Зенита» Чистяков — о 7:0 с «Сочи»: наверное, даже перевыполнили задачу
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал разгромную победу «Сочи» (7:0) в рамках встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Хороший результат. Наверное, даже перевыполнили задачу. Вдвойне приятно побеждать с таким счётом.
Но матч уже закончился: теперь будем думать о следующей игре с прямым конкурентом — «Краснодаром», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 14 проведённых встреч. «Сочи» — на восьмой строчке, заработав 20 баллов. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром» (30 октября, начало — в 18:30 мск), сочинцы примут дома «Урал» (30 октября, 13:00 мск).
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