Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед». В клубных соцсетях появились фото с последней тренировки «красных дьяволов» — на снимках запечатлён и 37-летний португалец.

Напомним, ранее Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до окончания игры. По словам наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, Роналду отказался выходить на замену и самовольно покинул стадион. По данным СМИ, португалец был недоволен тем, что остался в запасе.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «Манчестер Юнайтед»: