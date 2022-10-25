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Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения
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Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед». В клубных соцсетях появились фото с последней тренировки «красных дьяволов» — на снимках запечатлён и 37-летний португалец.

Напомним, ранее Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до окончания игры. По словам наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, Роналду отказался выходить на замену и самовольно покинул стадион. По данным СМИ, португалец был недоволен тем, что остался в запасе.

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Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «Манчестер Юнайтед»:

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