Валерий Кечинов рассказал, в чём проблема Остона Урунова

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об узбекском полузащитнике Остоне Урунове, ранее расторгнувшем контракт с «Уралом».
«Наверное, какие-то проблемы в голове психологического характера. Когда он пришёл в «Спартак», было видно, что парень очень умелый: неплохая техника и понимание игры. Потом случилось так, что он ушёл из команды. Но здесь проблема в психологии», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Урунов выступал в России за «Спартак», «Уфу» и «Урал». В составе команды из Екатеринбурга Урунов провёл всего три матча и не отметился результативными действиями. Всего в Российской Премьер-Лиге за разные команды 21-летний игрок провёл 45 матчей. Остон также заигран за сборную Узбекистана — на его счету семь матчей в составе национальной команды.
- 25 октября 2022
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:55
-
15:47
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:12
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:05
-
14:59
-
14:56
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:25