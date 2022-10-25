Валерий Кечинов рассказал, в чём проблема Остона Урунова

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об узбекском полузащитнике Остоне Урунове, ранее расторгнувшем контракт с «Уралом».



«Наверное, какие-то проблемы в голове психологического характера. Когда он пришёл в «Спартак», было видно, что парень очень умелый: неплохая техника и понимание игры. Потом случилось так, что он ушёл из команды. Но здесь проблема в психологии», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Урунов выступал в России за «Спартак», «Уфу» и «Урал». В составе команды из Екатеринбурга Урунов провёл всего три матча и не отметился результативными действиями. Всего в Российской Премьер-Лиге за разные команды 21-летний игрок провёл 45 матчей. Остон также заигран за сборную Узбекистана — на его счету семь матчей в составе национальной команды.