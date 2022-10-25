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Девушка, которую избил футболист «Балтики», забрала своё заявление из полиции

Девушка, которую избил футболист «Балтики», забрала своё заявление из полиции
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Бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани забрала своё заявление из полиции, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, футболист долго упрашивал девушку забрать заявление, и она пошла ему навстречу.

Ранее экс-спутница 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Позже футбольный клуб объявил об отстранении Гогричиани от тренировочного процесса с основной командой на время проведения внутреннего расследования.

Напомним, Гоча Гогричиани является воспитанником московского ЦСКА, ранее он также выступал за «Текстильщик» и «Акрон», летом 2022 года он заключил полноценный контракт с калининградским клубом.

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