«Пари НН» обратился в ЭСК по трём эпизодам после матча с «Краснодаром»

Руководство клуба «Пари Нижний Новгород» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по трём эпизодам после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:0 в пользу «быков».

«Пари НН» просит разобрать следующие судейские решения: невынесенная вторая жёлтая карточка Сергею Волкову на 62-й минуте, невынесенная вторая жёлтая карточка Джону Кордоба на 89-й минуте и удаление Никиты Каккоева на 89-й минуте», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча между южанами и нижегородцами был Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Ему помогали ассистенты Александр Кудрявцев и Александр Богданов.