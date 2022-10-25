Милан Гаич объяснил, почему вышел на поле в футболке Адольфо Гайча

Сербский защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал эпизод матча с «Оренбургом» (2:2), в котором он после перерыва появился на поле в футболке одноклубника Адольфо Гайча. Серб выступает под 22-м номером, аргентинец – под 21-м.



«Это было недопонимание в раздевалке. Я взял футболку, которая лежала в моём шкафчике, потом судья увидел, что это не мой номер. Я понял, о чём он спрашивает: под каким номером я играю – 21-м или 22-м», — сказал Гаич в видео на YouTube-канале ЦСКА.



Спустя некоторое время после начала второй половины игры главный арбитр встречи Владислав Безбородов заметил, что серб играет не в своей футболке, остановил игру и отправил Гаича переодеваться.

В матче 13-го тура со «Спартаком» (2:2) Гаич стал участником другого скандального эпизода: серб проигнорировал требования Романа Зобнина выбить мяч за боковую, когда на газоне лежал один из армейцев. В результате мяч дошёл до Фёдора Чалова, который открыл счёт.