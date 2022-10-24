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«Это безобразие!» Экс-игрок ЦСКА — о перепутанных футболках Гаича и Гайча

«Это безобразие!» Экс-игрок ЦСКА — о перепутанных футболках Гаича и Гайча
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на эпизод, произошедший в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2) — защитник армейцев Милан Гаич несколько минут играл в футболке нападающего Адольфо Гайча. Напомним, эта ситуация является нарушением регламента, которое впоследствии будет рассматриваться на заседании КДК.

«Это из ряда вон выходящий случай. Так не должно быть. Впервые даже такое увидел, чтобы перепутать футболки. Ясное дело, что Гаич был в запарке, в игре, поэтому он не должен смотреть на номер футболки. Виноват тот, кто подготавливает форму. Конечно, это безобразие. Это не делает чести такому клубу, как ЦСКА. Это недопустимо.

В КДК РФС сказали, что рассмотрят это дело? Правильно сделают, что оштрафуют. Я только за!» — приводит слова Пономарёва Legalbet.

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