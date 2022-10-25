Бабаев оценил последние результаты ЦСКА. Клуб не может победить в четырёх матчах подряд

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил успешность выступлений красно-синих. В последних четырёх матчах команда Владимира Федотова не одержала ни одной победы.
«В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещё в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация. Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда ещё строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.
Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но её строительство — это процесс, и мы в клубе это осознаём. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все условия для этого роста», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 октября 2022
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