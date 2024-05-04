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Marca: Начо принял окончательное решение покинуть «Реал» после замены в игре с «Баварией»

Marca: Начо принял окончательное решение покинуть «Реал» после замены в игре с «Баварией»
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34-летний центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес принял окончательное решение покинуть стан «сливочных» после того, как главный тренер команды Карло Анчелотти заменил его на 65-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2). Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

По информации источника, Начо «так и не понял», чем было обусловлено решение тренерского штаба «Реала» снять его с игры. Однако подчёркивается, что на протяжении нынешнего сезона 34-летний футболист осознал, что ему будет трудно конкурировать за место в основном составе в будущем. При этом Начо намерен отработать с полной отдачей контракт, заканчивающийся грядущим летом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник изъявил желание перейти в один из клубов МЛС.

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