Marca: Начо принял окончательное решение покинуть «Реал» после замены в игре с «Баварией»

34-летний центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес принял окончательное решение покинуть стан «сливочных» после того, как главный тренер команды Карло Анчелотти заменил его на 65-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Начо «так и не понял», чем было обусловлено решение тренерского штаба «Реала» снять его с игры. Однако подчёркивается, что на протяжении нынешнего сезона 34-летний футболист осознал, что ему будет трудно конкурировать за место в основном составе в будущем. При этом Начо намерен отработать с полной отдачей контракт, заканчивающийся грядущим летом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник изъявил желание перейти в один из клубов МЛС.

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