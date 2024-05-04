Тренер «Рубина» Рахимов: не имеет значения, что ЦСКА на восьмом месте, ждёт сложный матч

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 6 мая. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«У «Рубина» сильно больше дней на подготовку? Это не матчи через два дня на третий и не лето, когда ты теряешь много энергии в 35-градусную жару. Сейчас ты готов физически, можешь легко восстановить организм. 96 часов до игры достаточно для восстановления.

Знаем, что сложный соперник, есть качественные футболисты. Как обычно, ждёт сложный матч. А где он нас не ждал? Спокойно готовимся и верим в свои силы.

ЦСКА всегда был топ-командой. Не имеет значения, что восьмое место. Не может каждый большой московский клуб каждый год находиться наверху. Те же проблемы есть у спартаковцев, но от этого «Спартак» не становится не топ-клубом. Я считаю, что армейцы — это бренд, это всё равно клуб с большими традициями и всегда ставит большие задачи», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанского клуба.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 38 очков за 26 матчей. «Рубин» располагается на девятой строчке, заработав 37 очков.