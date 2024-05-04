Александр Бубнов высказал мнение о том, какие трудности испытывает Сергей Семак в «Зените»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В четверг, 2 мая, «Зенит» на выезде встречался с ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Таким образом, «Зенит» не смог выиграть третий матч подряд во всех турнирах. Ранее команда Семака проиграла «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2).

«У Семака сейчас есть трудности. «Зенит» по-прежнему испытывает проблемы в нападении. Нельзя сказать, что и защита у клуба из Санкт-Петербурга идеальная, несмотря на то что гости пропустили меньше всех в чемпионате. Можно сделать вывод, что игра в три центральных защитника не идёт на пользу атакующим действиям. Вместо игрока обороны можно выпустить креативного полузащитника или нападающего.

Сергей Богданович ищет усиление в атаке. Именно этим можно объяснить появление на флангах Мантуана и Артура. Расчёт понятен. Оба игрока обладают хорошим дриблингом и контролем мяча, но смелый эксперимент не принёс особых дивидендов. Ещё и Вендел с Клаудиньо опять сыграли слабо, а от них зависит если не всё, то очень многое. Педро также не показал ничего», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сообщалось, что в «Зените» приняли решение продлить контракт с Сергеем Семаком до 2030 года.