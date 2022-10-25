Хавбек «Баварии» Мусиала: «Реал» — мифический, легендарный клуб
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о мадридском «Реале».
«Мадридский «Реал» — это мифический, легендарный клуб. Хотелось бы, чтобы «Бавария» и «Реал» столкнулись друг с другом на заключительных стадиях Лиги чемпионов. Я с нетерпением жду встречи», — приводит слова Мусиалы Madrid Zone.
Завтра, 26 октября, мюнхенская «Бавария» сыграет с «Барселоной» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Встреча состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Напомним, мюнхенский клуб уже обеспечил себе выход в следующую стадию турнира. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».
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