Адиев: Алип хочет получать больше игрового времени и рассматривает другие чемпионаты

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о карьерных перспективах казахстанского защитника «Зенита» Нуралы Алипа, права на которого принадлежат «Кайрату».



«Знаю, что он хочет получать больше игрового времени. Он рассматривает другие чемпионаты – это один из вариантов продолжения карьеры. Где он её продолжит, сложно сказать. Плюс надо понять позицию «Зенита», хочет ли клуб его оставить.



Не знаю, куда ему стоит перейти. Надо сначала понять, какие есть предложения, и из этого исходить. Надо выбрать наиболее правильное предложение. Понятно, что никто гарантий ему не даст, но нужно, чтобы хотя бы тренер был заинтересован», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов сообщил, что интерес к Алипу проявляют европейские клубы.