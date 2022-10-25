«Зальцбург» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 25 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов – «Зальцбург» на стадионе «Ред Булл Арена» примет лондонский «Челси». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Английский клуб лидирует в группе Е, после четырёх матчей имея в активе семь очков. Австрийцы отстают на один балл и занимают вторую позицию. В группе Е также выступают загребское «Динамо» и итальянский «Милан». Их матч состоится сегодня же, начало запланировано на 22:00 мск.



«Челси» и «Зальцбург» встречались во 2-м туре – игра завершилась вничью – 1:1. В составе англичан гол забил Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт выполнил голевую передачу. Австрийцы сумели избежать поражения благодаря голу Ноа Окафора на 75-й минуте.