Глава Первой лиги раскрыл подробности вхождения крымских клубов в турниры под эгидой РФС

Президент Первой лиги Наиль Измайлов рассказал о ходе приёма футбольных клубов из Крыма и Севастополя в турниры под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами. Пока рано говорить о том, какие клубы и сколько их будет. Работа экспертно-аналитической группы продолжается. В ближайшее время запланирован очередной визит на полуостров», – цитирует Измайлова Metaratings.

Напомним, накануне стало известно, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой.