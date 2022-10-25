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Глава Первой лиги раскрыл подробности вхождения крымских клубов в турниры под эгидой РФС

Глава Первой лиги раскрыл подробности вхождения крымских клубов в турниры под эгидой РФС
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Президент Первой лиги Наиль Измайлов рассказал о ходе приёма футбольных клубов из Крыма и Севастополя в турниры под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами. Пока рано говорить о том, какие клубы и сколько их будет. Работа экспертно-аналитической группы продолжается. В ближайшее время запланирован очередной визит на полуостров», – цитирует Измайлова Metaratings.

Напомним, накануне стало известно, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой.

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