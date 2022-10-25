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ЦСКА обратится в ФИФА из-за долга «Вест Хэма» по трансферу Влашича

ЦСКА обратится в ФИФА из-за долга «Вест Хэма» по трансферу Влашича
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Кирилл Брейдо, директор ЦСКА по коммуникациям, заявил, что армейский клуб решил обратиться в ФИФА из-за того, что английский «Вест Хэм Юнайтед» не выполнил долговые обязательства по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича. Влашич перешёл из ЦСКА в стан англичан летом 2021 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Недавно появилась информация, согласно которой «Вест Хэм» не выплатил армейцам € 9 млн.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остаётся должен нам серьёзную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию», — приводит слова Брейдо ТАСС.

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