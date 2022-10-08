«Вест Хэм» готов отпустить Влашича до конца сезона, его купили у ЦСКА в 2021-м за € 30 млн

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может покинуть команду до конца сезона. «Молотобойцы» готовы отпустить игрока, проводящего нынешний сезон на правах аренды в «Торино», на постоянной основе. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, итальянский клуб готов выкупить права на хорватского футболиста за € 14,8 млн.

25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за команду он забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Влашич в восьми матчах за «Торино» отметился тремя забитыми голами. Он выступает за итальянскую команду вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком (арендован у «Аталанты»).

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