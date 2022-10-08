«Вест Хэм» готов отпустить Влашича до конца сезона, его купили у ЦСКА в 2021-м за € 30 млн

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может покинуть команду до конца сезона. «Молотобойцы» готовы отпустить игрока, проводящего нынешний сезон на правах аренды в «Торино», на постоянной основе. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, итальянский клуб готов выкупить права на хорватского футболиста за € 14,8 млн.
25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за команду он забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне Влашич в восьми матчах за «Торино» отметился тремя забитыми голами. Он выступает за итальянскую команду вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком (арендован у «Аталанты»).
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
- 8 октября 2022
-
17:50
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:23
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:17
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
14:29
-
14:15
-
13:56
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:36
-
12:12