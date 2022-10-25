Арбитр Федотов: такой пенальти, как у ЦСКА, назначают только с помощью VAR
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде, произошедшем во втором тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА (2:2).
«На 61-й минуте Москалёв вмешался в эпизод и позвал Безбородова к монитору. Это 11-метровый, который назначают только с помощью VAR. Чистый пенальти: была задержка руками, и мяч прилетел именно в ту точку, где шла борьба», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Московский ЦСКА в 14 матчах набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (19) — на девятом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).
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