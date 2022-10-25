«Если Промесу дали жёлтую, то почему здесь удаление?» Разбор судейства в 14-м туре РПЛ

Сезон РПЛ близится к середине. В 14-м туре было много голов: «Спартак» забил «Химкам» пять, а «Зенит» в ответ отгрузил «Сочи» семь. А что насчёт ошибок арбитров? Специально для «Чемпионата» судейство в 14-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Пари НН» — «Краснодар» — 0:2
На 72-й минуте Казарцев не показал жёлтую карточку игроку «Краснодара» за грубую игру. Также обратил бы внимание на эпизод на 14-й минуте. По стоп-кадрам могло показаться, что это Юлдошев заслуживал красной карточки, но здесь достаточно жёлтой. В динамике видно, что игрок «Нижнего» тянулся к мячу и пытался его блокировать, но не успел. Додавливания не было.
На 90+2-й минуте удалили Каккоева. Казарцев вообще ничего не показал, хотя находился в хорошей позиции. Его позвали на VAR, и он решил показать красную за агрессивное поведение. Этот момент нужно сравнивать с эпизодом из дерби ЦСКА — «Спартак», когда Промес получил жёлтую. Они ничем не отличаются. Это жёлтая карточка: нет агрессии, амплитуды, удара как такового. Да, есть контакт. Но если Промесу дали жёлтую, то почему Казарцев здесь решил удалить Каккоева?
Оценка Казарцева — 7,8.
«Факел» — «Ростов» — 1:1
На первой минуте Шадыханов не показал жёлтую карточку игроку «Факела» за грубую игру. Затем, когда Комличенко прыгнули в ногу, не показал прямую красную самостоятельно. Пограничная ситуация, но мяч был перед Комличенко и находился под его контролем, а Дмитриев прыгнул сзади без попытки сыграть в мяч. Шадыханов показал жёлтую, пошёл к монитору и поменял решение в связи с серьёзным нарушением. В данном случае я согласен с VAR.
На 75-й минуте Глебов упал в штрафной «Факела». Шадыханов решил продолжить игру, а VAR не стал вмешиваться. Тоже поддержу.
92-я минута — пенальти в ворота «Ростова». Чернов вытянул руку вверх, и мяч в неё попал, а VAR пригласил судью к монитору. Шадыханов назначил 11-метровый, но только после вмешательства.
Оценка Шадыханова — 7,3.
«Локомотив» — «Динамо» — 1:3
На 11-й минуте в трансляции не показали момент с падением Сазонова в штрафной «Локомотива». Защитника «Динамо» задержали, и он упал. Говорить, был мяч в игре или нет, я не могу — никто этого не видел. Если мяч был в игре, то это пенальти. Если нет, то правильное решение — продолжить игру. Так что здесь вопросы к качеству трансляции.
На 31-й минуте Кукуян назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» — никто не понял за что. И снова плохие повторы: вместо самого действия нам показали стоп-кадр, по которому даже невозможно понять, коснулся ли мяч руки Миранчука. В действительности игрок «Локо» выставил руку, пытаясь закрыть лицо, и только потом случился контакт. Для меня это не пенальти. Как объяснял Николай Владиславович Левников, инструктор судей РПЛ, попытка закрыть лицо — не нарушение. Миранчук делал именно это, так что здесь следовало продолжить матч, ведь никакой игры рукой не было. Арбитры перевернули все трактовки, которые только смогли.
На 40-й минуте отменили гол Захаряна. Смолов стоял за линией офсайда и перекрывал обзор Гильерме — тому пришлось выглядывать. Здесь арбитры приняли правильное решение.
На 90+2-й минуте был назначен второй 11-метровый в ворота «Локомотива». Для меня это очень легковесный пенальти. Контакт был, но никто Тюкавину ничего не подбивал. Защитник коснулся стопы, а нападающий упал как подкошенный. В последнее время у Кукуяна такие лёгкие пенальти случаются всё чаще и чаще — это нехорошо. Всю игру ты даёшь игрокам бороться, а когда случается лёгкий эпизодик, сразу звучит свисток. Это не стиль Кукуяна.
Оценка Кукуяна — 7,4.
«Оренбург» — ЦСКА — 2:2
Многие посчитали, что при первом голе игрок ЦСКА находился в офсайде, но это совершенно не так. Он был на одной линии с предпоследним защитником, а главное — дальше, чем мяч. Гол забит правильно.
На 61-й минуте Москалёв вмешался в эпизод и позвал Безбородова к монитору. Это 11-метровый, который назначают только с помощью VAR. Чистый пенальти: была задержка руками, и мяч прилетел именно в ту точку, где шла борьба.
Оценка Безбородова — 7,9 (8,4).
Владислав Безбородов
Фото: vk.com/fcorenburg
«Спартак» — «Химки» — 5:0
Многие подумали, что при первом голе Николсон был в офсайде и закрывал обзор вратарю. Но Гудиев лежал и никак не мог отбить мяч. Перекрытия обзора тоже не было, а самое главное — ворота были пустыми. Если бы был контакт между Николсоном и вратарём, то следовало бы назначить угловой. Этот момент и эпизод со Смоловым — совершенно разные.
На 66-й минуте правильно отменили гол Зиньковского. Было много споров, потому что ноги Николсона находились перед центральной линией. Но о чём говорить, если практически весь корпус был на чужой половине поля?
Оценка Любимова — 8,4.
«Ахмат» — «Торпедо» — 1:0
На 13-й минуте Лебеденко убежал к воротам «Ахмата» и упал. Чистяков назначил 11-метровый и показал Быстрову жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. VAR не согласился и позвал судью к монитору. И на повторе действительно видно, что Лебеденко упал сам и никакого контакта не было. Я считаю, что стоило назначить свободный удар и показать нападающему «Торпедо» жёлтую карточку за симуляцию.
Оценка Чистякова — 7,9 (8,4).
«Урал» — «Крылья Советов» — 2:1
Плохая работа Левникова. На 22-й минуте он назначил 11-метровый, но сделал это с большой паузой. Решение бесспорное, однако дальше мы говорим о санкциях. Здесь следовало показать жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. Левников ничего не показал, посмотрел повтор и дал Бейлу красную за лишение явной возможности забить гол. Но, во-первых, был острый угол, а во-вторых, ворота не были пустыми — перед ними находился ещё один игрок.
В перерыве Левников, видимо, решил, что «Крыльям» и так досталось и назначать пенальти в их ворота больше нельзя. На 57-й минуте игроку «Урала» в штрафной площади попали в лицо выставленной рукой, и VAR позвал Левникова к монитору. Тот долго смотрел и решил оставить своё решение в силе. Хотя в матче «Ахмат» — «Ростов» за меньший контакт был назначен пенальти, и ЭСК то решение поддержала.
Оценка Левникова — 6,9.
«Зенит» — «Сочи» — 7:0
На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры.
На 20-й минуте Кукуляк показал красную карточку Мещанинову за лишение явной возможности забить гол. Правильное решение, потому что игрок «Сочи» не шёл к мячу и всё его движение было направлено в Малкома.
Оценка Кукуляка — 8,4.
- 25 октября 2022
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