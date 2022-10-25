«Если Промесу дали жёлтую, то почему здесь удаление?» Разбор судейства в 14-м туре РПЛ

Сезон РПЛ близится к середине. В 14-м туре было много голов: «Спартак» забил «Химкам» пять, а «Зенит» в ответ отгрузил «Сочи» семь. А что насчёт ошибок арбитров? Специально для «Чемпионата» судейство в 14-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:2

На 72-й минуте Казарцев не показал жёлтую карточку игроку «Краснодара» за грубую игру. Также обратил бы внимание на эпизод на 14-й минуте. По стоп-кадрам могло показаться, что это Юлдошев заслуживал красной карточки, но здесь достаточно жёлтой. В динамике видно, что игрок «Нижнего» тянулся к мячу и пытался его блокировать, но не успел. Додавливания не было.

На 90+2-й минуте удалили Каккоева. Казарцев вообще ничего не показал, хотя находился в хорошей позиции. Его позвали на VAR, и он решил показать красную за агрессивное поведение. Этот момент нужно сравнивать с эпизодом из дерби ЦСКА — «Спартак», когда Промес получил жёлтую. Они ничем не отличаются. Это жёлтая карточка: нет агрессии, амплитуды, удара как такового. Да, есть контакт. Но если Промесу дали жёлтую, то почему Казарцев здесь решил удалить Каккоева?

Оценка Казарцева — 7,8.

«Факел» — «Ростов» — 1:1

На первой минуте Шадыханов не показал жёлтую карточку игроку «Факела» за грубую игру. Затем, когда Комличенко прыгнули в ногу, не показал прямую красную самостоятельно. Пограничная ситуация, но мяч был перед Комличенко и находился под его контролем, а Дмитриев прыгнул сзади без попытки сыграть в мяч. Шадыханов показал жёлтую, пошёл к монитору и поменял решение в связи с серьёзным нарушением. В данном случае я согласен с VAR.

На 75-й минуте Глебов упал в штрафной «Факела». Шадыханов решил продолжить игру, а VAR не стал вмешиваться. Тоже поддержу.

92-я минута — пенальти в ворота «Ростова». Чернов вытянул руку вверх, и мяч в неё попал, а VAR пригласил судью к монитору. Шадыханов назначил 11-метровый, но только после вмешательства.

Оценка Шадыханова — 7,3.

«Локомотив» — «Динамо» — 1:3

На 11-й минуте в трансляции не показали момент с падением Сазонова в штрафной «Локомотива». Защитника «Динамо» задержали, и он упал. Говорить, был мяч в игре или нет, я не могу — никто этого не видел. Если мяч был в игре, то это пенальти. Если нет, то правильное решение — продолжить игру. Так что здесь вопросы к качеству трансляции.

На 31-й минуте Кукуян назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» — никто не понял за что. И снова плохие повторы: вместо самого действия нам показали стоп-кадр, по которому даже невозможно понять, коснулся ли мяч руки Миранчука. В действительности игрок «Локо» выставил руку, пытаясь закрыть лицо, и только потом случился контакт. Для меня это не пенальти. Как объяснял Николай Владиславович Левников, инструктор судей РПЛ, попытка закрыть лицо — не нарушение. Миранчук делал именно это, так что здесь следовало продолжить матч, ведь никакой игры рукой не было. Арбитры перевернули все трактовки, которые только смогли.

На 40-й минуте отменили гол Захаряна. Смолов стоял за линией офсайда и перекрывал обзор Гильерме — тому пришлось выглядывать. Здесь арбитры приняли правильное решение.

На 90+2-й минуте был назначен второй 11-метровый в ворота «Локомотива». Для меня это очень легковесный пенальти. Контакт был, но никто Тюкавину ничего не подбивал. Защитник коснулся стопы, а нападающий упал как подкошенный. В последнее время у Кукуяна такие лёгкие пенальти случаются всё чаще и чаще — это нехорошо. Всю игру ты даёшь игрокам бороться, а когда случается лёгкий эпизодик, сразу звучит свисток. Это не стиль Кукуяна.

Оценка Кукуяна — 7,4.

«Оренбург» — ЦСКА — 2:2

Многие посчитали, что при первом голе игрок ЦСКА находился в офсайде, но это совершенно не так. Он был на одной линии с предпоследним защитником, а главное — дальше, чем мяч. Гол забит правильно.

На 61-й минуте Москалёв вмешался в эпизод и позвал Безбородова к монитору. Это 11-метровый, который назначают только с помощью VAR. Чистый пенальти: была задержка руками, и мяч прилетел именно в ту точку, где шла борьба.

Оценка Безбородова — 7,9 (8,4).

Владислав Безбородов Фото: vk.com/fcorenburg

«Спартак» — «Химки» — 5:0

Многие подумали, что при первом голе Николсон был в офсайде и закрывал обзор вратарю. Но Гудиев лежал и никак не мог отбить мяч. Перекрытия обзора тоже не было, а самое главное — ворота были пустыми. Если бы был контакт между Николсоном и вратарём, то следовало бы назначить угловой. Этот момент и эпизод со Смоловым — совершенно разные.

На 66-й минуте правильно отменили гол Зиньковского. Было много споров, потому что ноги Николсона находились перед центральной линией. Но о чём говорить, если практически весь корпус был на чужой половине поля?

Оценка Любимова — 8,4.

«Ахмат» — «Торпедо» — 1:0

На 13-й минуте Лебеденко убежал к воротам «Ахмата» и упал. Чистяков назначил 11-метровый и показал Быстрову жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. VAR не согласился и позвал судью к монитору. И на повторе действительно видно, что Лебеденко упал сам и никакого контакта не было. Я считаю, что стоило назначить свободный удар и показать нападающему «Торпедо» жёлтую карточку за симуляцию.

Оценка Чистякова — 7,9 (8,4).

«Урал» — «Крылья Советов» — 2:1

Плохая работа Левникова. На 22-й минуте он назначил 11-метровый, но сделал это с большой паузой. Решение бесспорное, однако дальше мы говорим о санкциях. Здесь следовало показать жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. Левников ничего не показал, посмотрел повтор и дал Бейлу красную за лишение явной возможности забить гол. Но, во-первых, был острый угол, а во-вторых, ворота не были пустыми — перед ними находился ещё один игрок.

В перерыве Левников, видимо, решил, что «Крыльям» и так досталось и назначать пенальти в их ворота больше нельзя. На 57-й минуте игроку «Урала» в штрафной площади попали в лицо выставленной рукой, и VAR позвал Левникова к монитору. Тот долго смотрел и решил оставить своё решение в силе. Хотя в матче «Ахмат» — «Ростов» за меньший контакт был назначен пенальти, и ЭСК то решение поддержала.

Оценка Левникова — 6,9.

«Зенит» — «Сочи» — 7:0

На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры.

На 20-й минуте Кукуляк показал красную карточку Мещанинову за лишение явной возможности забить гол. Правильное решение, потому что игрок «Сочи» не шёл к мячу и всё его движение было направлено в Малкома.

Оценка Кукуляка — 8,4.