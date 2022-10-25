Английский правозащитник был задержан в Катаре после акции в поддержку ЛГБТК+

Английский правозащитник Питер Тэтчелл был задержан в Катаре после акции в поддержку ЛГБТК+, сообщает Sky Sports.
Сообщается, что Тэтчелл был задержан возле Национального музея Катара, правозащитник держал плакат с надписью «Катар арестовывает и отправляет в тюрьму ЛГБТ».
Фонд Тэтчелла называет его протест первой публичной акцией ЛГБТК+ в странах Персидского залива.
В выступлении незадолго до акции протеста правозащитник сказал: «Мой поступок нацелен на то, чтобы пролить свет на нарушения прав человека в Катаре в отношении ЛГБТК+, женщин, рабочих-мигрантов и либеральной части катарцев. Я поддерживаю их борьбу против тирании.
ФИФА не смогла добиться перемен в Катаре. В стране не было никаких реформ для улучшения прав этих категорий. ФИФА позволяет Катару уклоняться от своих обещаний».
Позже посольство Катара в Лондоне опровергло сообщения о задержании Тэтчелла.
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:
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