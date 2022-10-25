Арбитр Федотов объяснил, почему в моменте с Николсоном гол засчитали, а со Смоловым — нет

Российский арбитр Игорь Федотов сравнил эпизоды, произошедшие в матчах 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» (1:3) и «Спартак» — «Химки» (5:0).

«Смолов стоял за линией офсайда и перекрывал обзор Гильерме — тому пришлось выглядывать. Здесь арбитры приняли правильное решение.



Многие подумали, что при первом голе «Спартака» Николсон был в офсайде и закрывал обзор вратарю. Но Гудиев лежал и никак не мог отбить мяч. Перекрытия обзора тоже не было, а самое главное — ворота были пустыми. Если бы был контакт между Николсоном и вратарём, то следовало бы назначить угловой. Этот момент и эпизод со Смоловым — совершенно разные», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.