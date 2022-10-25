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Арбитр Федотов: первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» следовало отменить

Арбитр Федотов: первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» следовало отменить
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи» (7:0).

«На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Санкт-петербургский «Зенит» в 14 матчах набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на восьмом месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».

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