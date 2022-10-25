Арбитр Федотов: первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» следовало отменить
Поделиться
Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи» (7:0).
«На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение. Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Санкт-петербургский «Зенит» в 14 матчах набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на восьмом месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».
Комментарии
- 26 октября 2022
-
00:05
- 25 октября 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:35
-
23:21
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:39
-
22:31
-
22:05
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:30
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:23
Партнерский контент