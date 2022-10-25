Прервалась серия «Зальцбурга» из 40 матчей без поражений на своём поле

«Ред Булл Зальцбург» уступил лондонскому «Челси» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Это поражение стало первым для австрийцев на своём поле за 41 игру. Такую статистику приводит официальный сайт УЕФА.



Последний раз «Ред Булл» уступил на своей арене «Вильярреалу» со счётом 0:2 в матче Лиги Европы 18 февраля 2021 года. В следующих 40 встречах «Зальцбург» одержал 32 победы и восемь раз сыграл вничью.



«Челси» и «Зальцбург» выступают в группе Е. Англичане, одержав победу, набрали 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф, у австрийской команды – шесть баллов и второе место. Также в этой группе выступают загребское «Динамо» и итальянский «Милан», они проводят свой матч в эти минуты.