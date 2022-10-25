«В Милане нас ждёт финал». Форвард «Зальцбурга» — о заключительном матче в группе ЛЧ

Форвард «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор отреагировал на поражение в матче Лиги чемпионов с «Челси» (1:2).
«Это была тяжёлая игра с сильной командой. Мы хорошо смотрелись в первые 20 минут, но затем нашим действиям не хватало остроты. Это была действительно хорошая игра, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.
Нас ждёт финал в Милане. Если мы хотим выйти в плей-офф, мы должны победить там. Необходимо забыть сегодняшнюю игру и быть готовыми на следующей неделе», — приводит слова Окафора официальный сайт УЕФА.
«Зальцбург» занимает вторую позицию в группе Е, имея в активе шесть очков. «Милан» в эти минуты встречается с загребским «Динамо» и на момент публикации новости ведёт 2:0. Если итальянский клуб победит, то наберёт семь очков и обойдёт австрийцев.
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