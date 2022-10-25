Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» победу над «Маккаби»

Сегодня, 25 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Маккаби». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу парижан.
На 19-й минуте Лионель Месси после паса Килиана Мбаппе открыл счёт в матче. На 32-й минуте Мбаппе укрепил преимущество хозяев. На 35-й минуте Неймар довёл счёт до разгромного. Спустя три минуты Абдулайе Сек после паса Омера Атцили сократил разницу в счёте.
На 45-й минуте Месси с передачи Мбаппе оформил дубль. Во втором тайме Сек также оформил дубль. Вскоре Мбаппе забил свой второй гол в этой встрече.
Затем Шон Гольдберг отправил мяч в свои ворота, а Карлос Солер установил итоговый счёт в игре — 7:2.
После пяти игр в турнирной таблице группы H лидирует «ПСЖ» (11), на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с 3 очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) — замыкает таблицу.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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