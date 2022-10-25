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Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» победу над «Маккаби»

Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» победу над «Маккаби»
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Сегодня, 25 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Маккаби». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу парижан.

На 19-й минуте Лионель Месси после паса Килиана Мбаппе открыл счёт в матче. На 32-й минуте Мбаппе укрепил преимущество хозяев. На 35-й минуте Неймар довёл счёт до разгромного. Спустя три минуты Абдулайе Сек после паса Омера Атцили сократил разницу в счёте.

На 45-й минуте Месси с передачи Мбаппе оформил дубль. Во втором тайме Сек также оформил дубль. Вскоре Мбаппе забил свой второй гол в этой встрече.

Затем Шон Гольдберг отправил мяч в свои ворота, а Карлос Солер установил итоговый счёт в игре — 7:2.

После пяти игр в турнирной таблице группы H лидирует «ПСЖ» (11), на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с 3 очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) — замыкает таблицу.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
25 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 2
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Месси – 19'   2:0 Мбаппе – 32'   3:0 Неймар – 35'   3:1 Сек – 38'   4:1 Месси – 45'   4:2 Сек – 50'   5:2 Мбаппе – 64'   6:2 Гольдберг – 67' (автогол)   7:2 Солер – 84'
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