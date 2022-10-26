Экс-футболистка сборной России ответила, нужно ли сделать снятие маек обязательным

Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова высказалась об эпизоде, произошедшем на женском чемпионате Европы — 2022. Напомним, англичанка Клои Келли сняла футболку и осталась в спортивном топе после того, как забила гол в финале турнира.

«То, что Келли отпраздновала, сняв футболку, — это прикольно (смеётся). Она сомневалась тогда, ждала VAR, а я думаю: «Снимай давай, это же прикольно». Это же порвало вообще. Стоит ли сделать эту практику обязательной у нас, чтобы люди ходили на женский футбол? Боюсь, мы дело таким образом не сдвинем», — приводит слова Тереховой «Комсомольская правда».

Напомним, Келли стала автором победного мяча за сборную Англии. В финале чемпионата Европы — 2022 англичанки обыграли женскую сборную Германии со счётом 2:1 после дополнительного времени и стали победительницами турнира.