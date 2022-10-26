Поттер: рад обеспечить выход из группы досрочно, учитывая старт, который был у «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу в Зальцбурге в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, после которой команда за тур до конца оформила выход в плей-офф.
«Команда провела матч фантастически. Игра была интенсивной, и мы хорошо контролировали давление соперника. Победить здесь непросто, в чём можно убедиться, просто посмотрев матчи «Зальцбурга». Мы должны были сыграть хорошо. Были разочарованы тем, что к перерыву удалось забить только один гол. В начале второго тайма ошиблись и пропустили, но ответ был действительно выдающимся. Я очень рад обеспечить выход из группы заранее, учитывая старт, который у нас был.
Стерлинг и Пулишич заставили «Зальцбург» обороняться достаточно широко, что позволило Галлахеру и Хаверцу проникать внутрь освобождающихся зон. Поэтому я считаю, что мы должны были забить больше голов в первом тайме», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
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