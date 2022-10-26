Ди Мария: игроки из Аргентины мечтают о будущем в Европе, а я — о возвращении в «Росарио»

34-летний аргентинский полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария изъявил желание вернуться на Родину.

«Моя большая мечта — вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно надеялся, это непросто, но мне бы очень хотелось. Игроки из Аргентины мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю о возвращении в «Росарио», — цитирует Ди Марию журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает сам журналист, Ди Мария имеет все шансы покинуть «Ювентус» уже в январе.

Напомним, Ди Мария стал игроком туринцев в июле этого года. Он провёл за итальянский клуб лишь семь матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а в настоящий момент он выбыл из-за травмы бицепса бедра.